例えば新卒で入社してきた新人と会話していると、ジェネレーションギャップに驚かされる時がある。そんな若い人との付き合いでのあるあるを描いた作品「最近の若い子にビックリした事あるある」（作：イッヌさん）がSNSで注目を集めている。 【漫画】「最近の若い子にビックリした事あるある」を読む 年齢が10歳以上離れている新入社員は、自身の若い頃に一世風靡したようなアイドルを知らない可能性がある。例えば木村拓