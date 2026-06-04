ASUSは、同社のゲーミングブランド「ROG」の20周年を記念した特別限定モデル「ROG Crosshair X870E Edition 20」を展示していた。Ryzen向けのフラグシップマザーボードで、デュアル6.67インチ湾曲AMOLED液晶ディスプレイを搭載するなど、スペックはとにかく豪華。冷却性能も拡張性能も非常に高い製品となっている。これが「ROG Crosshair X870E Edition 20」。とにかく巨大な湾曲液晶ディスプレイが目立つ24+2+2フェーズの電源回路