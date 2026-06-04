嵐が５月いっぱいでグループとしての活動を終了し、メンバーは今月からそれぞれの道を歩み始めた。松本潤（４２）はかねてプロデューサー業に注力するといわれている。では、本業の俳優業はというと――。松本は２０２４年５月いっぱいで個人としてのＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの契約が終了し、独立していた。嵐のメンバーとしてはＳＴＡＲＴＯ社との契約は継続。グループの活動が終了したことで同社から?完