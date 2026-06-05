５月２５日、開平市（江門市管轄下の県級市）の森瀾コーヒー農園に並ぶ、地元で栽培・焙煎されたコーヒー豆。（江門＝新華社記者／〓華）【新華社広州6月4日】「中国第一の華僑のふるさと」として知られる広東省江門市がここ数年、コーヒーで注目されている。コーヒー豆の産地とは言えないこの地に、年間生産額30億元（1元＝約24円）を超える「コーヒー王国」が築かれ、生豆の取引からスマート焙煎（ばいせん）、精細な製造まで