中学受験界においては早くも新年度が始まり、入塾テストや組分けテストの結果に一喜一憂されている保護者も少なくない頃だろう。核心は、「もっと上のクラスを目指したい」と思われている方もいるのではないか。 そこで、サピックスを熟知し、自身のご息女も入塾当初からクラスを上昇させていった経験のある教育投資ジャーナリストの戦記氏に、サピックスで子供のクラスを上げていくにはどうすれば良いのか聞いたーー。