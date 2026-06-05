国会では、衆院選などでの誹謗（ひぼう）中傷動画の作成をめぐり、野党側が5日も、高市首相の秘書と作成者のものとされる音声について追及しました。高市首相は、4日、音声が有料であることを理由に確認を拒んでいましたが、5日は確認したと述べた上で、「秘書本人のものかどうか判断するのは難しい」と強調しました。立憲民主党・岸議員「総理に音声データを聞いてもらうようにお願いをしているところです。こちらはお聞きいただ