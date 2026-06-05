タレントのＭＥＧＵＭＩが５日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。俳優業だけではなく、美容家、プロデューサー業、経営者など、多くの顔を持つが、失敗した事業も明かした。美容本も爆売れ、Ｎｅｔｆｌｉｘで大ヒットの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」を手がけ、最近では映画もプロデュースするなと幅広く活躍するＭＥＧＵＭＩ。それでも過去には失敗したものもあるのか？と聞かれ「子供服は血が出るほど売れなかったです