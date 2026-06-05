Amazonはロンドンで2026年6月4日に開催された物流技術見本市「Delivering the Future」で、欧州の物流網を近代化する新たなロボット技術と配送サービス拡大を発表しました。欧州のフルフィルメントセンターには約117億ドル(約1兆8100億円)を投じ、今後数年で2万5000人の雇用も増やす計画です。Amazon announces new robots, faster delivery, and 25,000 jobs in Europehttps://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-europe