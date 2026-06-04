お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。人気キャバ嬢の前職に驚く場面があった。この日は「カーネーション」吉田結衣、ギャルモデルの今井アンジェリカ、キャバクラのキャスト陣が「究極の2択」でディベートを展開。「彼女にするならキャバクラ嬢or女芸人」を巡って議論を繰り広げた。その中で「芸人さんの家は汚そう」と指摘したのは、六本木で活