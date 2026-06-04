5月1日に開設され、高市内閣の動向を発信してきたXアカウント「内閣広報室」。開設当初は1カ月の試行運用としていたが、6月2日にアカウント名が「内閣広報官（色々試し中）」としてリニューアルされ、本格的な運用が始まった。同アカウントによる初めての投稿は、5月1日、ベトナム、オーストラリア訪問直前のぶら下がりに応じる高市早苗首相（65）の姿だった。以降、外遊先で各国首脳と交流する姿や、国内での会見の様子など、独自