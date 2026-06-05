新工場「アイスFACTORY」で包装された「あずきバー」＝5日午後、津市井村屋グループ（津市）は5日、主力商品のアイス「あずきバー」の新工場「アイスFACTORY（ファクトリー）」を報道陣に公開した。津市の津工場内に建設した。生産能力は従来に比べ3割増え、北米や東南アジア諸国連合（ASEAN）などへの輸出を強化する。投資額は約40億円。工場は延べ面積約2300平方メートルで2階建て。小豆を煮るなどの加工作業から、商品の包