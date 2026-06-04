PayPayは4日、T&DホールディングスからT&Dフィナンシャル生命保険の株式を取得し、同社を子会社化すると発表した。両社による戦略的な子会社化だといい、あわせてT&Dホールディングスとの包括業務提携に関する基本合意書が締結された。PayPayアプリを通じた保険商品の販売や、AIを活用した新サービスの開発などが進められる。 生命保険事業参入の背景と狙い 今回PayPayが株式を取得して