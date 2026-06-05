お笑いタレント・鳥居みゆきの父、鳥居満廣さんが先月２８日に亡くなったことが５日、分かった。７７歳。みゆきが所属するサンミュージックプロダクションが発表した。同社は「心よりお悔やみ申し上げますとともに謹んでお知らせ申し上げます葬儀は親族のみで執り行われましたこと併せてご報告申し上げます」と、葬儀は家族葬で営まれたことも報告した。