突然ですが、「Cond.」が何の略か知っていますか？意外と分からない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「指揮者」でした！「Cond.」は、英語の「Conductor」の略語で、日本語では「指揮者」を意味します。オーケストラ、吹奏楽団や楽譜のクレジットで頻繁に使われる表記で、演奏者全員をまとめ上げ、音楽の解釈・テンポ・強弱・バランスを統率する役割を担う人物のことです。バトンと呼ばれる指揮棒を用いて演奏者に合