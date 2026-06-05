FIFAワールドカップ2026に向け、開催国の一つメキシコで調整中の日本代表に“あの男”が帰って来る。現地4日の練習前、山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「明日からサポートプレーヤーとしてチームに合流してもらいます」と明かし、吉田麻也の再合流を発表した。吉田は本大会メンバーではなくサポートプレーヤーとしてチームに帯同し、トレーニングに参加する。名古屋グランパスの直系の後輩にあたる菅原由勢は「個人的