アジア予選で51得点、データ分析で決勝トーナメント進出確率は76.2％日本代表は現地時間6月5日、目前に迫った2026年ワールドカップに向けて大きな期待を集めている。海外のデータサイト「オプタ」は、圧倒的な成績で予選を突破した日本の戦力やデータを詳細に分析し、「初のベスト8は現実的な目標」と高く評価している。森保一監督が率いるチームは、昨年10月以降の親善試合でブラジルやイングランドなどを撃破し、ウェンブリ