ワールドカップ開幕が目前に迫るなか、日本代表と同組のライバル国の結果が話題を呼んでいる。６月11日に開幕する北中米W杯で、日本はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。森保一監督率いる日本代表は５月31日のアイスランド戦に１−０で勝利し、本大会前の実戦を白星で終えた。一方で、同組の３か国はW杯直前の強化試合で苦戦。ここまでの結果は以下の通りだ。・オランダ ０−１ アルジェリア