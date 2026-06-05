台風6号により各地で記録的な大雨となったばかりですが、早くも次の“台風のたまご”が発生しています。週末から週明けにかけて台風6号と似たルートを進み、再び激しい雨や風となる恐れが出ていて警戒が強まっています。列島に記録的な大雨をもたらし、浸水被害や土砂崩れなど大きな被害も相次いだ台風6号。早くも次の台風のたまごが発生していて、台風6号と同じような進路を通り、列島に大きな影響を及ぼす恐れがあります。5日に