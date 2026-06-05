試合後、ロバーツ監督が取材対応【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックス戦に臨み、2-3でサヨナラ負けを喫した。5回にはマックス・マンシー内野手が負傷交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「明日は欠場することになる」と言及した。マンシーは走塁中に一塁手のバルガスと正面から激突。体が吹っ飛ぶほどの衝撃で倒れ込むと、両者はそのまま