株式会社コスメ・デ・ボーテは、世代を超えて愛される人気アーティスト・水森亜土とのコラボレーションによる限定ネイルコレクションを発売すると発表しました。「KAWAII × My.Nail」 をコンセプトしたのが、水森亜土の愛らしく心ときめく作品の中から異なるテイストのイラストを各アイテムに落とし込んだラインナップ。日常にさりげなく“カワイイ”を取り入れながら、ライフスタイルに合わせてネイルを着せ替える楽しさを提案し