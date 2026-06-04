「トリキのミックスジュース」が、まさかのプロテインに。焼鳥屋チェーン「鳥貴族」を展開する株式会社エターナルホスピタリティジャパンは、プロテインブランド「beLEGEND（ビーレジェンド）」とタッグを組んだ新商品「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を6月9日より数量限定で発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■牛乳で割るだけでトリキ定番の味を再