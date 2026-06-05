北海道千歳市の住宅街で、男女あわせて３人が包丁で刺されるなどし、女性１人が死亡しました。警察は殺人未遂の疑いでインドネシア国籍の男を現行犯逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者２７歳です。きのう午後９時すぎ、千歳市信濃１丁目の住宅街でインドネシア国籍のスリ・ラハユさん２１歳の腹部を、殺意をもって包丁で突き刺しけがをさせた疑いです。ラ