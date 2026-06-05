千葉区検は5日、人気のニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園でサル山に侵入したとして、米国籍の男性2人を威力業務妨害の罪で略式起訴した。千葉地検によると、2人は同日、千葉簡裁からそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け、納付した。起訴状によると2人は共謀して5月17日、柵を乗り越えてサル山に立ち入り、園の業務を妨害したとしている。県警が同日逮捕していた。県警によると、1人が着ぐるみ姿でサル山に入