パリで36店舗、日本で3店舗を展開するパン職人であり経営者でもある石川芳美さん。離婚やうつ病といった苦難を経験しながらも、自らの道を切り開き、今やアーティストとしても活躍しています。2026年4月『フランス流自分に素直に生きる方法』(宝島社刊)を上梓した石川さんにインタビュー。数々の転機を経てたどり着いた、石川さんの生き方について伺います。○アートに正解はなく、自由。それは人生も同じ愛猫を描いた『暖炉の前の