「滝沢に負けないぐらいの赤、似合っていますか？」今年5月に実に6年ぶりとなるディナーショーを開催し、真っ赤なスーツでファンにこう呼びかけたのは今井翼（44）だ。ショーのオープニング映像の演出は現在TOBE社長を務める滝沢秀明氏（44）が担当。「タッキー＆翼」で共に一時代を築き上げた仲間からのサプライズメッセージに、ステージ上の今井が感涙する場面もあったという。同デュオでデビューした今井も、昨年で芸能活動30周