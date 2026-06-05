埼玉県三郷市のひき逃げ事件で、有罪判決を受け執行猶予期間中に無免許運転をした疑いで逮捕された中国籍の男が、少なくとも1か月前から、無免許運転を繰り返していたとみられることがわかりました。この事件は3日、中国籍の〓洪鵬容疑者が、三郷市内の路上で無免許で車を運転したとして現行犯逮捕されたものです。その後の捜査関係者への取材で、〓容疑者が少なくとも1か月前から、無免許運転を繰り返していたとみられることがわ