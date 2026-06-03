忙しい朝や疲れた夜、「洗顔が面倒…」と感じたことはありませんか？そんな現代女性のリアルな悩みに寄り添う新感覚アイテムとして話題を集めているのが、資生堂の美容液生まれのグミ洗顔「肌グミ」です。ぷるぷるのグミのような感触と、なでるだけで洗顔が完了する手軽さで人気を集めたアイテムが、このたび取扱店舗を拡大して再登場。毎日の洗顔時間をもっと楽しく、心地よいものへ変えてくれる注目アイテムをご紹介します。