俳優の賀来賢人が４日までに更新された仲里依紗のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。過去に俳優の間で流行った?バッグ?を明かした。仲が「過去に現場で（賀来と）何回か一緒だった。ロケバスに乘ってきた時、まるでコンビニ帰りかのように、その袋に割本が入っていた」というと、賀来は「コンビニ袋をバッグにしていたんです」とニヤり。続けて仲が「今サステナブルとかオシャレなコンビニの袋ありますけど、あれじゃなくて（