今年1月22日、東京・赤坂の特許庁前交差点で発生した、内閣府の公用車による多重事故。公用車が赤信号を無視し、時速約130キロで交差点に進入し、車両6台を巻き込んでタクシーに乗っていた男性が死亡、6名が重軽傷を負うという凄惨な事故だった。キー局社会部記者が解説する。【写真を見る】凄惨な事故現場を捉えたドラレコ映像。火花をあげて横向きにドリフト…「この暴走した公用車の運行業務を受託していた業者は、車両運行管