「坂口さんは現在、10月クールの主演ドラマの撮影中。地上波での放送だけでなく18の国と地域でも放送・配信される一大プロジェクトで、通常のドラマより予算も多く、フジテレビとしては史上最大規模といっても過言ではありません。坂口さんの気合の入り方も段違いのようです」こう語るのは制作関係者。10月クールのドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）で主演を務める坂口健太郎（34）は、役作りに努めているようだ。「ドラマの