5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」は5日、公式SNSを通じ、メンバーの七瀬汐里が負傷し一定期間休養すると発表した。公式は、七瀬について「先日、階段で急いでいる方と衝突し転倒した際に、足を負傷し、病院で靭帯損傷との診断を受けました」と状況を明かし「つきましては、一定期間休養させていただくこととなりました」と発表。「現在は治療と回復に努めており、復帰時期につきましては今後の経過を見な