半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、会員様限定の「夏のお便り」を発刊しました。こちらのお便りは、2026年7月31日(金)までの期間限定で、オカベの麺ご進物用ラインナップ、夏季限定「極細めん」の最終販売、さらに発送先1か所につき、8,000円(税込)以上で送料無料のご案内をしております。ご進物用、ご自宅用にご利用いただけます。オカベの公式サイト上「