タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて自身がパーソナリティーを務めたラジオ番組での“暴言”について語った。この日は作曲家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。秋元氏はタモリとの出会いについて、「タモリのオールナイトニッポン」で「一番下のはがき選び」を務めていた際だと言い、タモリは「そうそう。覚えているよ。大学（生）だったと