私の父から聞いた、現代ならではの親族トラブルのお話です。愛媛の実家のお墓を守っていた長男が他界。長男の妻から「墓じまい」の相談を受けた次男の父は、三男一家に「費用を3家庭で分担しよう」と提案しました。しかし、三男の嫁の“ある暴言”をきっかけに事態は泥沼化！ お墓という拠り所を巡り、親族の縁の脆さが浮き彫りになった切ない実話をご紹介します。 長男の逝去と、突然の「墓じまい」相談 私の父（70代）