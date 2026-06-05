北海道江別市で２０２４年１０月、当時２０歳の男子大学生が男女６人から集団暴行を受け死亡した事件で、川村葉音被告（２１）に対し、検察は無期懲役を求刑しました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（２１）と滝沢海裕被告（当時１８歳）、少年（当時１６歳）のあわせて３人です。起訴状などによりますと、３人は２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し