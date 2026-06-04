1881年に創業し、生原酒「菊水ふなぐち」などを製造、販売する菊水酒造の公式「X」アカウントが、バウムクーヘンの“危険な”食べ方を紹介しています。【画像】ああああ…ヤバい…菊水酒造の「危険すぎる」投稿を見る絵文字をタップすると危険…現れたのは？公式アカウントは、「酒の絵文字をタップすると、危険です」と、“酒の絵文字”とともに投稿しました。絵文字をタップするとリプライ欄が展開し、先の投稿を表示する