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野田クリスタル、15歳で「学校へ行こう！」出演の過去「良くない状態に」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 野田クリスタルが5日の番組で、高校生の頃のエピソードを明かした
  • 学校へ行こう!」の企画で周りからチヤホヤされたことがあると告白
  • 「自分を芸能人だと思い込み、同級生を『素人』と呼んだ」と激白した
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