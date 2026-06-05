セレブの街「田園調布」と「成城学園前」の陥落かつて東京で憧れられていた“セレブの街”が揺らいでいる。東京都大田区の「田園調布」と東京都世田谷区の「成城学園前」。なんと今年の「SUUMO住みたい街ランキング」（首都圏版）で田園調布は200位、成城学園前は189位となっており、長年、東京屈指の人気高級住宅地として君臨してきた両エリアが、下位に陥落してしまっているのだ。10年以上さかのぼると、2012年の「SUUMO住みたい