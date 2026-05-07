【1都3県のコンビニ限定】LUUP × green cola「NO 今までの常識」コラボキャンペーン開催

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2026年5月12日（火）から25日（月）まで、アサヒ飲料株式会社（本社 ：東京都墨田区、社長：近藤佳代子）が1都3県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のコンビニエンスストア限定で発売する「green cola（グリーンコーラ）」と、『LUUP × green cola「NO今までの常識」コラボキャンペーン』を実施いたします。

背景

Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションを掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。ポート数は全国で17,100箇所を超え、展開エリアは18都道府県、合計74市区町村に拡大しており、通勤・通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。

「コーラは糖分やカロリーが多いのが当たり前」「移動は電車やタクシー、徒歩が当たり前」といった、無意識に抱いている固定観念を打ち破りたいという両社の思いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。「“こうじゃなきゃ”を変えていく」をコンセプトに、健康意識とおいしさを両立させた「green cola」と、自由でスマートな移動を提供する「LUUP」が協業することで、新しいライフスタイルの選択肢を提供し、「今までの常識」にとらわれず自分の生き方を自由に選択する全ての人を応援します。

キャンペーン詳細

・期間：2026年5月12日（火） ～5月25日（月）

※本キャンペーンは予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

・対象者： どなたでもご利用いただけます。

※LUUPアプリにご登録いただいていない方はご登録の上ご参加をお願いします。

・キャンペーン詳細：

一都三県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）のコンビニエンスストアで、「green cola」（PET500ml）を購入し、応募サイトでレシートを登録された方全員に、LUUPのライドが7分間無料になるクーポン（おひとり様最大5回まで）をプレゼントします。

詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment/campaign/greencola/202605/

【備考】

・利用時間が7分を超過した場合は、7分以降のライドについて通常料金の課金が発生します。

・一時停車をした場合でも、元のライド開始時間から7分以内にライドを終了すれば料金はかかりません。

・キャンペーンの有効期限内にライドを終了していただく必要がございます。有効期限後にライドを終了した場合は適用されませんのでご注意ください。

・当社では、本キャンペーンの実施期間中に、別のキャンペーンを実施する可能性がございます。別のキャンペーンを実施した場合、それぞれのキャンペーンによる割引内容等は重複適用等はされません。

・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、割引適用を取り消すなど、キャンペーン適用の対象外となることがあります。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。



【本リリースに関するお問合せ先】

・キャンペーンに関するお問合せ： 「トラブルがあったとき・その他問い合わせ」を選択ください（https://support.luup.sc/hc/ja/requests/new）