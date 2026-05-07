【新製品発表】クモノスコーポレーション株式会社、XGRIDS社の最高峰小型SLAMスキャナ「Lixel K2」の取り扱いを開始

クモノスコーポレーション株式会社

クモノスコーポレーション株式会社は、次世代3D計測技術で注目を集めるXGRIDS社の国内正規一次販売店として、同社の最高峰小型SLAMスキャナである新製品「Lixel K2」の取り扱いを開始いたしました。

■ 新製品概要：Lixel K2

XGRIDSの「Lixel」シリーズは、シンプルな操作性と高精度な3D計測を両立するSLAMスキャナとして、多くの現場で高い評価を得てきました。コンパクトな筐体ながら、実務に耐える点群品質と安定した計測性能を備え、幅広い分野で導入が進んでいます。

そのLixelシリーズから今回、表現力・計測精度・運用のしやすさを飛躍的に進化させた最新モデル「Lixel K2」が登場しました。

Lixel K2では、リアルタイムでの視認性向上や、よりシャープで信頼性の高い点群取得、現場での測位精度の強化など、実務を強く意識した進化が随所に盛り込まれています。

K2紹介ページ：XGRIDS Lixel Kity K2- XGRIDS正規一次販売店(https://kumonos.co.jp/technology/devicesolution/xgrids_lixelkityk1/)

▶PDFのプレスリリースはこちら(https://kumonos.co.jp/wps/wp-content/uploads/2026/05/news_20260507_pr_kumonos.pdf)

■Lixel K2 の主な特長

リアルタイム点群のフルカラー表示に対応リアルタイムにフルカラー点群

MID360搭載スキャナとして初めて、スキャンと同時にフルカラー点群を生成・表示。その場で取得状況を確認でき、現場判断やリモート共有に即対応可能。

誤差 約1cm誤差わずか１cm

点群密度の向上により、誤差 約1cmで、壁面、窓やドア、離隔距離なども設計・施工にそのまま使える実用精度で出力。

点群厚み 最大1cmシャープな表現力

点群の厚み最大1cmを実現。壁面やエッジ、開口部を圧倒的にシャープに表現し、作図やトレース作業を効率化。

センサー角度の最適化（斜め配置）センサー角度の最適化（斜め配置）安定のデータ取得

センサーを斜め配置することで、地表面や天井方向の欠測を低減。

屋内外を問わず、上下方向まで安定したデータ取得が可能。また、RTKアンテナを本体に一体化し、標準装備に。

多彩な出力形式に対応多用途に柔軟に活用

1回のスキャンから、点群・3DGSを生成可能。用途やプロジェクトを選ばず、設計・施工・可視化・デジタルツインまで柔軟に活用。

■ 今、注目のXGRIDS ― 高性能カメラと3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）による高品質3D表現

SLAMスキャナは数多く存在しますが、XGRIDSはその一線を画す存在です。

マルチSLAM技術による圧倒的な計測精度に加え、高性能カメラを活用した高品質な3Dガウシアンスプラッティング（3DGS：3D Gaussian Splatting）を実現。

点群とビジュアル表現の両面において、これまでにない完成度の3Dデータ生成を可能にしています。

さらにXGRIDSは、独自の3DGSデータ形式 「LCC」 を採用。

これにより、

データ容量を大幅に軽量化しながら

極めて美しく、リアルな3D表現

という相反しがちな要素を高い次元で両立しています。

専用解析ソフトウェア 「Lixel Cyber Color」 を用いることで、複数シーンの自動合成や、ドローン・一眼レフカメラなど異なるデータソースとの統合も容易に実現。

複雑なデータを単一の高品質3Dデータとして出力でき、設計・施工・記録・プレゼンテーションまで、活用の幅を飛躍的に広げます。

XGRIDSは、3D計測と3D表現の常識を塗り替え、空間データ活用の新たなスタンダードを提示します。

実機デモ・WEBデモのご案内

Lixel K2 や XGRIDS 製品にご興味をお持ちの方へ、クモノスコーポレーション株式会社では、販売・レンタル対応はもちろん、実機デモ・WEBデモも行っております。

導入をご検討中の方はもちろん、「まずはどんなデータが取れるのか見てみたい」というご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ先

クモノスコーポレーション株式会社

( https://kumonos.co.jp/ )

担当：Device Solution事業 北浦

(jigyouhonbu3@kumonos.co.jp)

電話：072-749-1188

住所：大阪府箕面市船場東2-1-15

■K2製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82596/table/7_1_49938666e0a88f70063fc5ef05ab0c89.jpg?v=202605071251 ]

クモノスコーポレーション株式会社について

クモノスコーポレーション株式会社は、「森羅万象をデジタル化する」をミッションとし、「あらゆる空間・モノの精巧な3Ｄデジタル化」と「社会インフラの遠隔デジタル点検」を事業領域として展開しています。

1998年、当社は日本で始めて3Ｄレーザースキャナを導入し、以来、3ＤLS技術による3Ｄ計測・3Ｄデータ利活用事業を展開し、現在に至る25年間で、実に3000件以上の計測実績を積み重ね、国内の3D計測市場を牽引してまいりました。また、早くから3D計測機器の普及拡大に取り組み、常に最新鋭の3DLSの導入支援を進めているほか、XGRIDS LIMITED（本社：中国深圳）の日本法人であるXGRIDS JAPANから正式に日本国内のXGRIDS製品販売を受託するXGRIDS国内正規一次販売店として、3D計測ソリューションの提供に注力し業界全体の技術高度化に貢献しています。

会社概要

設立 ：1995年3月

代表者 ：代表取締役 中庭 和秀

所在地 ：大阪府箕面市船場東2丁目1番15号

資本金 ：1億円（2025年１0月現在）