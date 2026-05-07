＜成田空港限定＞ほろりとほどけるやさしいくちどけ。『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』を【東京ミルクチーズ工場】から5月8日（金）より発売いたしました！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より、『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』を成田空港限定で、2026年5月8日（金）より発売することをお知らせいたします。

旅の思い出が伝わる！飛行機と滑走路を描いた特別パッケージをご用意いたしました。

オーストラリア製クリームチーズ※1の濃厚でなめらかな味わいに、芳醇なゴルゴンゾーラ※2の旨みを重ね、仕上げにやさしい蜂蜜の甘みを加えました。ほろりとほどけるロどけとともに、甘み、塩味、奥行きのある味わいがゆっくりと広がります。チーズケーキとタルトを重ねてじっくり丁寧に焼き上げ、しっとりとなじみ合う、やさしい口どけに仕上げました。

(※1チーズ中クリームチーズ81%使用 ※2チーズ中ゴルゴンゾーラ8%使用)

パッケージには、飛行機と滑走路をイメージしたデザインを配し、成田空港限定らしさを表現しています。空の旅の思い出を彩るお土産として、大切な方への贈り物として、心に残る一品です。空港を訪れた際には、ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)をお楽しみくださいませ。

◆商品概要

【商品名】ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)

【価 格】6個入 1,944円（税込）

【販売店】

・第一ターミナル保安検査前エリア

Fa-So-La GIFT SHOP

・第一ターミナル保安検査後エリア

Fa-So-La TAX FREE KAGURA、Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA、Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA アネックス、Fa-So-La SOUVENIR KOTOBUKI

・第二ターミナル保安検査後エリア

Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA、Fa-So-La SOUVENIR 第2ターミナルサテライト

・第三ターミナル保安検査前エリア

Fa-So-La KAGURA

・第三ターミナル保安検査後エリア

Fa-So-La SOUVENIR AKIHABARA

※本情報は、2026年5月7日時点のものです。内容は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介

ソルト＆カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)

9 枚入 1,296 円 (税込）

18 枚入 2,592 円 (税込)

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用

9 枚入 1,296 円 (税込）

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店

◆公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ