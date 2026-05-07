＜成田空港限定＞ほろりとほどけるやさしいくちどけ。『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』を【東京ミルクチーズ工場】から5月8日（金）より発売いたしました！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より、『ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)』を成田空港限定で、2026年5月8日（金）より発売することをお知らせいたします。
旅の思い出が伝わる！飛行機と滑走路を描いた特別パッケージをご用意いたしました。
オーストラリア製クリームチーズ※1の濃厚でなめらかな味わいに、芳醇なゴルゴンゾーラ※2の旨みを重ね、仕上げにやさしい蜂蜜の甘みを加えました。ほろりとほどけるロどけとともに、甘み、塩味、奥行きのある味わいがゆっくりと広がります。チーズケーキとタルトを重ねてじっくり丁寧に焼き上げ、しっとりとなじみ合う、やさしい口どけに仕上げました。
(※1チーズ中クリームチーズ81%使用 ※2チーズ中ゴルゴンゾーラ8%使用)
パッケージには、飛行機と滑走路をイメージしたデザインを配し、成田空港限定らしさを表現しています。空の旅の思い出を彩るお土産として、大切な方への贈り物として、心に残る一品です。空港を訪れた際には、ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)をお楽しみくださいませ。
◆商品概要
【商品名】ミルクチーズタルト(蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ)
【価 格】6個入 1,944円（税込）
【販売店】
・第一ターミナル保安検査前エリア
Fa-So-La GIFT SHOP
・第一ターミナル保安検査後エリア
Fa-So-La TAX FREE KAGURA、Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA、Fa-So-La TAX FREE ASAKUSA アネックス、Fa-So-La SOUVENIR KOTOBUKI
・第二ターミナル保安検査後エリア
Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA、Fa-So-La SOUVENIR 第2ターミナルサテライト
・第三ターミナル保安検査前エリア
Fa-So-La KAGURA
・第三ターミナル保安検査後エリア
Fa-So-La SOUVENIR AKIHABARA
※本情報は、2026年5月7日時点のものです。内容は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr
■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介
ソルト＆カマンベールクッキー
北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンドしたクッキーです。
※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)
9 枚入 1,296 円 (税込）
18 枚入 2,592 円 (税込)
蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー
スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。
※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用
9 枚入 1,296 円 (税込）
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。
これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。
◆店舗情報
アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店
ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店
羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店
ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店
◆公式サイト
ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X ：https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
■会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ