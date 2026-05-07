【クールビズにもおすすめ】グローバルスタイルが、対象プランのご利用で『本格オーダースーツ2,000円OFFクーポン』をプレゼント！お得なフェアは本日から5月31日（日）まで全店舗で開催。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、対象プランのご利用で、『本格オーダースーツ2,000円OFFクーポン』をプレゼントするフェアを開催いたします。

クーポンのご利用で本格オーダースーツが1着あたり23,000円～（税込25,300円～）ご購入いただけます。2着コンビフェアは本日5月7日(木)から5月31日(日)までの期間限定、全店舗対象です。

【オーダースーツ2着コンビフェア特典】

【今ならイタリア・イギリスの人気ブランド生地もお得！】

【オーダースーツ2着コンビフェア対象プラン】

【ゼロライクモデルが新登場！】

【オーダージャケット＋パンツセット】

【レディースアイテムのお得な組み合わせプラン】

【オーダースーツのBefore/After】

グローバルスタイルであなたにぴったりのオーダーアイテムを！

「2着コンビフェア」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/combi/「人気のブランドフェア」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/italy-england-combi/生地ブランド一覧を見る :https://www.global-style.jp/brand-lineupメンズオーダースーツの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/suits/レディースオーダースーツの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-suits/『ゼロライクモデル』の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/model/zerolike/ジャケットの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/jacket/オーダージャケットフェアはこちら :https://www.global-style.jp/fair/biz-casual/これからの季節におすすめ！【夏用仕立て】仕上がりスケジュールはこちら :https://www.global-style.jp/leadtime/ジャケットとシャツのお得なプランはこちら :https://www.global-style.jp/fair/order-jacket/オーダーブラウスの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-blouse/▼メンズ▼[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4SBc6Z0cgoc ]▼レディース▼[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W1yDfLIwkVI ]

オーダースーツ専門店グローバルスタイルでは、『オーダースーツ』はもちろん、『オーダーシャツ』や『オーダーコート』、『オーダーシューズ』など、トータルコーディネートをオーダーメイドでお楽しみいただけます。ぜひ「グローバルスタイル」で検索して、あなたにぴったりのオーダーアイテムを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（2026年5月時点）】

「グローバルスタイル」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&sca_esv=a8ad2f812924383e&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&sxsrf=ADLYWILk1XMsUtG_0NgDaqjC87ICCwa7eA%3A1729834058428&ei=SiwbZ6rsGYnO1e8PxpuZyAs&ved=0ahUKEwiqucqE5qiJAxUJZ_UHHcZNBrkQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHOOCsOODreODvOODkOODq-OCueOCv-OCpOODqyAyChAjGIAEGCcYigUyBBAjGCcyBBAjGCcyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAESO8KUNEEWOwIcAF4AZABAJgBb

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「公式サイト」はこちら :https://www.global-style.jp/「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740