ゴールデンウィーク明け、約4割が「不調を感じる」　食事の重要性は約７割が実感も、45％は“特に対策なし”【2026年調査】

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、全国の男女300名を対象に「ゴールデンウィーク明けの体調に関するアンケート」を実施しました。

その結果、ゴールデンウィーク明けに「不調を感じる」と回答した人は45.3％（「毎年強く感じる」14.0％、「たまに感じる」31.3％の合計）にのぼりました。また、約7割（69.7％）が「食事は重要」と認識しているものの、実際の行動との間にギャップがあることが分かりました。

■調査結果サマリー

・ 約4割（45.3％）がGW明けに不調を実感

・ 不調の内容は「だるさ・疲れやすさ」（66.9％）が最多

・ 「やる気が出ない・億劫」（44.9％）などメンタル面での影響も

・ 食事が重要と考える人は約7割（69.7％）

・ 一方で「特に何もしていない」が45.0％で最多

・ GW期間中の食生活は「普段と変わらない」が55.0％と最多

GW明けに心身の不調を感じますか？

ゴールデンウィーク明けに、心身の不調（だるさ、気分の落ち込み、集中力の低下など）をどの程度感じますか？

【ポイント】

「感じる（計45.3％）」と「感じない（計54.7％）」がほぼ拮抗する結果となりました。

多くの人にとってGW明けは“体調の揺らぎが起きやすいタイミング”であることがうかがえます。

具体的にどのような心身の不調を感じましたか？

具体的にどのような心身の不調を感じましたか？（複数回答可）

【ポイント】

身体的な不調に加え、「やる気が出ない」「気分が落ち込む」といったメンタル面の不調も目立つ結果となりました。

いわゆる“連休明け特有のコンディション低下”が広く発生していることがわかります。

例年のゴールデンウィーク期間中の食生活について、当てはまるものを教えてください（複数回答可）

例年のゴールデンウィーク期間中の食生活について、当てはまるものを教えてください（複数回答可）

【ポイント】

半数以上が「普段通り」と回答する一方で、約4割は食生活に何らかの変化が生じています。

特に「外食増加」や「食べ過ぎ」が、不調の一因となっている可能性が考えられます。

連休明けの心身の不調に対して、食事が重要な役割を果たすと思いますか？

連休明けの心身の不調に対して、食事が重要な役割を果たすと思いますか？

【ポイント】

約7割（69.7％）が食事の重要性を認識している結果となりました。

体調管理における「食事の役割」は広く理解されていることがうかがえます。

ゴールデンウィーク明けの不調に対して、どのような食の対策を行っていますか？（複数回答可）

ゴールデンウィーク明けの不調に対して、どのような食の対策を行っていますか？（複数回答可）

【ポイント】

「何もしていない」が最多となり、意識と行動のギャップが顕著に表れました。一部では食事改善の取り組みも見られるものの、全体としては“対策不足”の傾向が見受けられます。

■GW明けの不調対策は「認識」と「行動」のギャップが課題に

今回の調査から、ゴールデンウィーク明けには多くの人が不調を感じていことが分かりました。特に注目すべきは、「食事が重要だと理解している人が約7割いるにも関わらず、45％が何も対策していない」という点です。

この“意識と行動のズレ”こそが、連休明けの体調不良を長引かせる一因となっている可能性があります。

■ウェルネスダイニングの管理栄養士コメント

ウェルネスダイニングの管理栄養士

ゴールデンウィーク明けは生活リズムの乱れや食生活の変化により、体調を崩しやすい時期です。

ポイントは、「無理なく整えること」です。

・消化の良い食事を意識する

・野菜やたんぱく質をバランスよく摂る

・食事時間を整える

いきなり完璧を目指すのではなく、「少しずつ戻す」ことが体調回復のカギになります。

【調査概要】

■調査名：ゴールデンウイークに関する調査

■調査実施主体：ウェルネスダイニング株式会社（ウェルネスダイニングからだ想い研究所）

■調査対象：全国の35～65歳の男女 計300名（男性150名／女性150名）

■調査方法：インターネットを活用したクローズド形式によるアンケート

■調査期間：2026年5月

■備考：本調査結果は小数点以下を四捨五入して集計しているため、構成比の合計が100％にならない場合があります。

■出典について：本調査内容を引用・掲載される際は、出典として「ウェルネスダイニング株式会社」を明記いただくとともに、事前にご一報いただけますと幸いです。



▼問い合わせフォーム▼

https://www.wellness-dining.com/toiawase/

ウェルネスダイニング株式会社について

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：光嶌(みつしま）

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/

公式note：https://note.com/wellnessdining