【三ノ宮駅すぐ】食べ放題＆飲み放題のTOOTH TOOTHの都市型ルーフトップテラスビアガーデン『神戸国際会館 そらのビアガーデン2026』が5月29日より開催！

株式会社ポトマック

今年もTOOTH TOOTHが手がける都市型ビアガーデン『神戸国際会館 そらのビアガーデン produced by TOOTH TOOTH』を2026年5月29日（金）より開催いたします。

神戸国際会館 そらのビアガーデン produced by TOOTH TOOTH

●開催期間：2026年5月29日（金）～11月1日（日）

●営業時間：平日 17:00～23:00／土日祝 16:00～23:00

※共に最終入店は21:00

●価格：おひとり様 3,900円～

●場所：神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11階 そらガーデン

●公式HP：TOOTH TOOTH そらのビアガーデン2026(https://toothtooth.com/sorabeergarden/)（ご予約はこちらから）

●Instagram：https://www.instagram.com/sora_beergarden.toothtooth/

都会の中心に広がる屋上庭園。

約25種類のフードと約60種類のドリンクが食べ飲み放題で楽しめる、充実のラインナップをご用意しています。豊かな緑に囲まれた空間で、心地よい夜風とともに自然を感じながら、TOOTH TOOTHが手がけるビアガーデンをゆったりとお楽しみください。

今年の「そらのビアガーデン」は、夏と秋で異なる2つのテーマをご用意。

訪れるたびに新しい発見がある、“体験型”のビアガーデンとして何度でもお楽しみいただけます。

Vacances Night ～バカンスナイト～ ｜5.29 - 8.31

TOOTH TOOTHのバカンスナイトは【神戸の夏を一皿ずつ巡るような、食のリゾート体験】

軽やかな海の恵みから始まり香ばしく焼き上げた肉料理や異国のスパイスが日常を離れたバカンス気分を優しく高めていきます。

グラスには柑橘やトロピカルフルーツの香りが弾け、心地よい泡とともに夕暮れの空気に溶け込む爽やかなドリンク。

風に揺れる音楽、テーブルを囲む会話、重なり合う味わい。

大人のための少し贅沢で自由な夏の夜をTOOTH TOOTHがお届けします。

プラン詳細

お酒のアテにぴったりなデリやサラダボリューム満点のシーフードパエリアおつまみにかかせないタパスやフリットデザートにはフルーツシロップのシャーベットも

食べ放題＆飲み放題の選べる4プラン！全てのプランにローストチキンレッグが1本ついてきます。

ラストオーダー無しで時間内フルタイムで楽しめるビアガーデン♪

120分スタンダードプラン おひとり様／5,500円（税込）

人気No.1の王道プラン

・ローストチキンレッグ1本

・2種のBBQグリル食べ放題

（スペアリブ／ソーセージ）

・約25種の食べ放題

・約60種の飲み放題

※席時間120分

180分ロングプラン おひとり様／6,500円（税込）

ビアガーデンを満喫するなら

・ローストチキンレッグ1本

・2種のBBQグリル食べ放題

（スペアリブ／ソーセージ）

・約25種の食べ放題

・約60種の飲み放題

※席時間180分

60分ショートプラン おひとり様／3,900円（税込）

サクッと隙間時間で楽しむなら

・ローストチキンレッグ1本

・約25種の食べ放題

・約60種の飲み放題

※席時間60分

90分ライトプラン おひとり様／4,900円（税込）

カジュアルに楽しむなら

・ローストチキンレッグ1本

・約25種の食べ放題

・約60種の飲み放題

※席時間90分

WEB予約受付開始！ご予約は公式HPより

TOOTH TOOTH そらのビアガーデン2026(https://toothtooth.com/sorabeergarden/)

Beer Harvest Market ～ビアハーベストマーケット～ ｜9.1 - 11.1

秋の風が心地よく吹き抜ける夕暮れ、TOOTH TOOTHのビアガーデンは【実りに満ちた”収穫の市場”へ】

テーブルに並ぶ彩り豊かな旬の野菜、じっくり焼き上げた香ばしいグリル、秋の恵みを使った前菜がまるで異国のマルシェのように。

グラスには深みのある琥珀色のビールや果実のスパイスを重ねた秋ならではの一杯。

訪れる人は”実りの季節を味会う旅”へと自然に誘われる。

大人のための満ちていくハーベストナイトをTOOTH TOOTHがお届けします。

神戸国際会館11階 そらガーデン

神戸国際会館11階にある屋上庭園、そらガーデン。

「神戸の楽園」をコンセプトに世界的に活躍するプラントハンター西畠清順氏が地元兵庫県で初めてプロデュースしました。

都会ながらも緑あふれる自然を感じることができる雰囲気は、だれかを誘ってまた来たい場所。

今年の夏は「神戸の楽園」で、食とお酒と空間を楽しむ贅沢なひとときを過ごしませんか。

神戸国際会館 そらのビアガーデンproduced by TOOTH TOOTH

●開催期間：2026年5月29日（金）～11月1日（日）

●営業時間：平日 17:00～23:00／土日祝 16:00～23:00 ※共に最終入店は21:00

●TEL：078-241-7120

●場所：神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11階『そらガーデン』

●公式HP：TOOTH TOOTH そらのビアガーデン2026(https://toothtooth.com/sorabeergarden/)

●Instagram：https://www.instagram.com/sora_beergarden.toothtooth/