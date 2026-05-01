株式会社カウシェ、執行役員CBOに高見隼悟が就任

株式会社カウシェ

株式会社カウシェ（本社：東京都渋谷区）は、2026年5月1日付で、高見隼悟が執行役員CBO（Chief Business Officer）に就任したことをお知らせいたします。

就任の背景

カウシェは、アプリ内で作物を育てると実際の商品が届くデジタル農園ゲーム「カウシェファーム」、お客様同士が商品の感想を共有するレビュー機能「みんなの投稿」、AIを活用してユーザーごとに最適化された商品を表示する「レコメンド機能」、そして毎日内容が変わる「日替わりセール」など、独自の機能を通じて「楽しくてついつい毎日訪れたくなる買い物体験」を提供してきました。累計ダウンロード数は600万を突破し、2025年にはForbes Asia「100 to Watch 2025」に選出されるなど、国内外から注目を集めています。

事業の更なる成長フェーズに向け、SaaS、ヘルスケア領域などで複数の事業立ち上げ・成長フェーズを牽引してきた高見隼悟が執行役員CBOに就任。事業戦略の策定からパートナーアライアンス、新規事業の創出までを統括し、カウシェの次なる成長を推進してまいります。

高見隼悟 プロフィール

新卒で建設系コンサルに入社後、独立し広告代理店・物流コンサルを約4年経営。その後、IT知見を求め株式会社サンブリッジに入社し、プリセールスや日本法人立ち上げ責任者を歴任。CRM・SaaS事業の立ち上げを経験。

その後、株式会社エス・エム・エス、株式会社ディー・エヌ・エーにて医療・ヘルスケア領域の事業責任者を務める。

2022年にエクサウィザーズに入社。ヘルスケア部門と部門横断での事業企画開発部を2部長兼務のち、2024年度サービス企画開発部（現：事業・サービス企画開発ユニット）を立ち上げ部門執行役兼ユニット長を務める。

2026年5月、株式会社カウシェ執行役員CBOに就任。

お買い物アプリ「カウシェ」とは

「カウシェ」は、「誰かと一緒に」を楽しむ、お買い物アプリです。

「カウシェファーム」や「みんなの投稿」機能を使って買い物をすることで、お得な価格で商品を購入することができ、友人や家族、またはSNS上の誰かとコミュニケーションを取りながらショッピングを楽しむことができます。

株式会社カウシェについて

「日常に楽しさを」をミッションに、お買い物アプリ「カウシェ」を運営しています。お買い物をするお客様と、モノを売りたい事業者の双方がワクワクするようなショッピング体験を実現することで、「物を購入する」という目的に留まらず、楽しさを追求できる場所として、デジタルの買い物体験のアップデートを目指します。

「カウシェ」アプリ概要

正式名称：「カウシェ」

開発・運営：株式会社カウシェ

対応端末：iPhone, Android

サービス地域：日本

対応言語：日本語

サービス開始日：2020年9月1日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1527218749

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kauche.kauche

公式Xアカウント：https://x.com/kauche_jp

会社概要

会社名：株式会社カウシェ

事業内容：「カウシェ」の運営

代表者名：門奈剣平