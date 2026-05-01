Unknown Worlds、『サブノーティカ 2』早期アクセス版を5月15日にリリース！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、クリエイティブスタジオ「Unknown Worlds」が開発中の水中アドベンチャーゲーム『サブノーティカ 2』の早期アクセス版を5月15日(金)より販売を開始することをお知らせいたします。

『サブノーティカ 2』は、海洋サバイバルジャンルを確立し、全世界で1,850万本以上を販売した『サブノーティカ』シリーズの続編タイトルになります。

本作は2025年9月以来、9ヶ月連続でSteamのウィッシュリスト1位を獲得しており、今年最も期待されているタイトルの一つとなっています。シリーズの世界観をベースに、新たなエイリアン海洋惑星を舞台とし、探索とサバイバル体験をさらに進化させています。

本作では、拡張されたサバイバルシステムに加え、シリーズ初となる最大4人での協力プレイ（Co-op）を導入。プレイヤーは仲間とともに未知の環境を探索し、生存戦略を共有しながら新たな体験を楽しむことができます。また、Unreal Engine 5を採用し、よりリアルで没入感の高い海洋世界が表現されています。

発表にあわせて本日より公開されたシネマティックトレーラーでは、シリーズ特有の没入感あふれる世界観と雰囲気を、映像演出によって描写。新たな水中ビークルやツールが登場するほか、共に探索する仲間たちが外星生命体に次々と脅かされる緊迫したシーンを通じて、本シリーズならではの「畏怖」と「緊張感」を最大限に表現しています。

新作トレーラーは公式YouTubeチャンネルにて公開しております。

●「Subnautica 2 Early Access Cinematic Trailer」：https://krafton-jp.com/4cSzIM1

■『サブノーティカ 2』早期アクセス版概要

・タイトル名：サブノーティカ 2

・配信日：2026年5月15日(金)午前0時

・価格：3,370円(税込)

・プレイ人数：1人 ＊協力プレイ時最大4人

・対応プラットフォーム： PCおよびXbox Series

■「Unknown Worlds」CEOのTed Gill氏コメント

「5月15日、ついに世界中のプレイヤーの皆さんに『Subnautica 2』をお届けできることを大変嬉しく思います。早期アクセス期間を通じて、皆さまのフィードバックをもとに本作をさらに進化させていくことを、チーム一同心より楽しみにしています。」

ゲームに関する詳細情報につきましては下記のチャンネルをご確認ください。

●Subnautica 2公式Discord：https://krafton-jp.com/discord_sn2

●Subnautica 2公式Xアカウント(@Subnautica)：https://krafton-jp.com/x_sn2

●Subnautica 2公式Instagram：https://krafton-jp.com/instagram_sn2

●Subnautica 2公式YouTube：https://krafton-jp.com/YouTube_sn2

●Subnautica 2 Steamページ：https://krafton-jp.com/steam_pr_sn2

●Subnautica 2 Epic Gamesストアページ：https://krafton-jp.com/epicgames_sn2

●Subnautica 2 Microsoft Storeページ：https://krafton-jp.com/Xbox_sn2



■Unknown Worldsについて

Unknown Worldsは、チャーリー・クリーブランド(Charlie Cleveland)とマックス・マクガイア (Max McGuire)によって設立された世界的に高い評価を受けるゲーム開発スタジオです。

全世界で1,850万本以上を販売し、海洋サバイバルジャンルを確立した『Subnautica』シリーズをはじめ、『Natural Selection』シリーズやターン制ストラテジーゲーム『Moonbreaker』も開発しています。詳細については、unknownworlds.com をご覧ください。