【東京都町田市】アイドルマスターマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」グッズを販売します！
左から、消せるボールペン、A5クリアファイル、アクリルスタンド
アイドルマスタ―マンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」の町田市への設置を記念し、グッズを販売します。
販売グッズ
販売グッズは以下のとおりです。
〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ アクリルスタンド
サイズ：直径約5センチメートル
価格：660円（税込）
〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ 消せるボールペン
インクの色：黒
価格：880円（税込）
〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ A5クリアファイル
サイズ：A5
価格：500円（税込）
その他にも、ノベルティ（1人1枚まで、無くなり次第終了）を配付します。
〇「ふたマス!!!!!!」（町田市）ロコ ポストカード
ポストカード
販売開始時間
6月6日（土）正午から
※販売方法、ノベルティの配布方法は後日町田市ホームページでお知らせします。
販売場所
町田ツーリストギャラリー（原町田4-10-20 ぽっぽ町田1階）
町田市立国際版画美術館（原町田4-28-1）
※詳細は下記のURLをご覧ください。
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/city_promotion/futamasu/goods.html
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」
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