【東京都町田市】アイドルマスターマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」グッズを販売します！

町田市役所

左から、消せるボールペン、A5クリアファイル、アクリルスタンド

アイドルマスタ―マンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」の町田市への設置を記念し、グッズを販売します。

販売グッズ

販売グッズは以下のとおりです。

〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ アクリルスタンド

サイズ：直径約5センチメートル

価格：660円（税込）

〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ 消せるボールペン

インクの色：黒

価格：880円（税込）

〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ A5クリアファイル

サイズ：A5

価格：500円（税込）

その他にも、ノベルティ（1人1枚まで、無くなり次第終了）を配付します。

〇「ふたマス!!!!!!」（町田市）ロコ ポストカード

販売開始時間

ポストカード

6月6日（土）正午から

※販売方法、ノベルティの配布方法は後日町田市ホームページでお知らせします。

販売場所

町田ツーリストギャラリー（原町田4-10-20 ぽっぽ町田1階）

町田市立国際版画美術館（原町田4-28-1）

※詳細は下記のURLをご覧ください。

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/city_promotion/futamasu/goods.html

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

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