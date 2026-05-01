【東京都町田市】アイドルマスターマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」グッズを販売します！

写真拡大 (全3枚)

町田市役所

　



左から、消せるボールペン、A5クリアファイル、アクリルスタンド

　アイドルマスタ―マンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」の町田市への設置を記念し、グッズを販売します。


販売グッズ

販売グッズは以下のとおりです。


〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ　アクリルスタンド


　サイズ：直径約5センチメートル


　価格：660円（税込）



〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ　消せるボールペン


　インクの色：黒


　価格：880円（税込）



〇THE IDOLM@STER ふたマス!!!!!! ロコ　A5クリアファイル


　サイズ：A5


　価格：500円（税込）



その他にも、ノベルティ（1人1枚まで、無くなり次第終了）を配付します。


〇「ふたマス!!!!!!」（町田市）ロコ　ポストカード



ポストカード

販売開始時間

6月6日（土）正午から


※販売方法、ノベルティの配布方法は後日町田市ホームページでお知らせします。


販売場所

町田ツーリストギャラリー（原町田4-10-20　ぽっぽ町田1階）


町田市立国際版画美術館（原町田4-28-1）



※詳細は下記のURLをご覧ください。


https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/city_promotion/futamasu/goods.html



THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」


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