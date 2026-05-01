「ABEMA」発のオリジナルアニメ作品の創出を目指す「Project PRISMation」、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を5月17日（日）に開催決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を、2026年5月17日（日）に開催することを決定いたしました。また、2026年5月1日（金）12時より本イベントのチケット販売を開始いたします。

「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターの皆様と、オリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組むことで、作品を見る人の心に残るような物語作りや、クリエイターの皆様の刺激になるようなクリエイティブ作りのサポートをしていくプロジェクトです。プロジェクト名の「Project PRISMation」は「PRISM（プリズム）」と「Animation（アニメーション）」に由来しており、白い光がプリズムを通して多彩な色に分かれるように、多彩な才能が集まりアニメ作品として光輝く場所を提供するという意味が込められています。

この度開催が決定したリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」では、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の猫』（新海誠）、『フミコの告白』(石田祐康)、『マイリトルゴート』(見里朝希)、『PUPARIA』（玉川真吾）などインディーアニメの歴史を彩る名作から、『ミルキー☆ハイウェイ』（ヨウ☆ヘイ）、『LUCA』(藍にいな)などSNSで世界的な反響を呼ぶ話題作まで、厳選された計23作品を劇場の巨大スクリーンで特別上映いたします。

また、本イベントでは第1部・第2部の2部構成でスペシャルトークセッションを実施いたします。第1部では、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希さんをはじめ、『高野交差点』で第77回毎日映画コンクール・アニメーション映画賞等を受賞した伊藤瑞希さん、CGアニメのディレクター・アニメーターで専門学校HAL在学中に国内外の賞を数多く受賞した吉武薫さん、『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』より森山瑠潮さん（うぐいす工房）のほか、スペシャルゲストとして声優・山本和臣さんが登壇いたします。第2部では、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾さんや、YOASOBIさん、Adoさんらのミュージックビデオを手掛ける藍にいなさんをはじめ、伊藤瑞希さん、吉武薫さんが登壇いたします。MCは両部ともに声優・徳井青空さんが務め、作品制作の裏側やクリエイティブの源、発想のルーツに迫るトークをお届け。ここでしか聞くことのできない貴重な内容となっております。

さらに、本イベントでは「Project PRISMation」に関する重大発表を世界最速で公開予定。また会場限定のオリジナルグッズ販売も実施いたします。チケットは、2026年5月1日（金）12時より販売中です。

なお、「ABEMA」を提供するサイバーエージェントグループでは、アニメ業界に新たな価値を提供することを目指す中で、"良いIPはクリエイターの情熱と創造性から生まれる"という思いから、「クリエイターファースト」という考え方を大事にしています。本プロジェクトの参加クリエイターを応援することはもちろん、視聴者の皆さまにとって新たなアニメ作品との出会いのきっかけにつながる取り組みを今後も積極的に行ってまいります。

■「PRISMation Film Fes. 2026」開催概要

◆日程

2026年5月17日（日）

【第1部】開場14時30分／開演15時

【第2部】開場18時15分／開演18時45分

◆会場

ユナイテッド・シネマ豊洲（シアター10）

〒135-8614

東京都江東区豊洲2丁目4-9

三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲内

◆上映作品

【第1部】

『彼女と彼女の猫』（新海 誠）

『フミコの告白』（石田祐康）

『マイリトルゴート』（見里朝希）

『朱』（まりやす）※第1部のみ特別上映

『PUPARIA』（玉川真吾）

『高野交差点』（伊藤瑞希）

『ミルキー☆ハイウェイ（第1部・第2部共通）』（ヨウ☆ヘイ）

『あるいは最高位人権道徳者を目指しなさい』（バーバパパ）※第1部のみ特別上映

『Tetrocters:〈 テトロクターズ 〉』（有）※第1部のみ特別上映

『PROMETIC KNIGHT』（吉武 薫）

『鯨を夢む』（Shuzuku）※第1部のみ特別上映

『ヨビとアマリ』（比留間未桜(Mh-artworks)）※第1部のみ特別上映

『COSMO PRINCESS - Teaser』（Quentin Rigaux）※第1部のみ特別上映

『LUCA』（藍にいな）

『Poppin-Play Kitchen』（Zemyata）

『Gluttomy』（rapitus）

『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（うぐいす工房）

【第2部】

『彼女と彼女の猫』（新海 誠）

『フミコの告白』（石田祐康）

『マイリトルゴート』（見里朝希）

『PUPARIA』（玉川真吾）

『高野交差点』（伊藤瑞希）

『ミルキー☆ハイウェイ』（ヨウ☆ヘイ）

『魔法のない世界で生きるということ』（Euluca Lab. ）※第2部のみ特別上映

『Bite the Bullet』（悠木意匠）※第2部のみ特別上映

『食べられる宝石を知っていますか？』（空想料理店 店長 蟹）※第2部のみ特別上映

『よるをひらいて』（鮮ナヲキ）※第2部のみ特別上映

『PROMETIC KNIGHT』（吉武 薫）

『REIN』（HASU）※第2部のみ特別上映

『LUCA』（藍にいな）

『戦略的魔法少年』（石田）※第2部のみ特別上映

『Poppin-Play Kitchen』（Zemyata）

『Gluttomy』（rapitus）

『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（うぐいす工房）

◆登壇者（敬称略）

【第1部】

見里朝希（『マイリトルゴート』監督）

伊藤瑞希（『高野交差点』監督）

吉武薫（『PROMETIC KNIGHT』監督）

うぐいす工房 森山瑠潮（『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』監督）

山本和臣（スペシャルゲスト／『Poppin-Play Kitchen』Pちゃん役）

徳井青空（MC）

【第2部】

玉川真吾（『PUPARIA』監督）

伊藤瑞希（『高野交差点』監督）

吉武 薫（『PROMETIC KNIGHT』監督）

藍にいな（『LUCA』監督）

徳井青空（MC）

※登壇者・上映作品は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

◆チケット

価格：3,500円（税込）

チケットサイト（イープラス）：https://eplus.jp/prismation-2026/

◆会場限定物販

Project PRISMation公式グッズをはじめ、監督の新規描き下ろしを含む作品グッズを会場限定で販売。

・PRISMation Tシャツ

・PRISMation ピンズ

・『Poppin-Play Kitchen』アクリルパネル

・『Gluttomy』アクリルパネル

・『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』アクリルパネル

・『Poppin-Play Kitchen』ステッカーセット

・『Gluttomy』ステッカーセット

・『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』ステッカーセット

◆イベントサイト

https://project-prismation.com/filmfes2026/

■「Project PRISMation」概要

公式HP（日本語）：https://project-prismation.com/

公式HP（英語）：https://project-prismation.com/en/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ProjectPRISMation_ABEMA

公式Xアカウント：https://x.com/PRISMationABEMA

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@prismation_abema

■「Project PRISMation」第1弾公開作品・クリエイター紹介

◇『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）

https://www.youtube.com/watch?v=NFhaUF5gElQ

「皆さん、おかえりなさい！ポッピン・プレイ・キッチンの時間です。」

まるでドールハウスのような、カラフルでキュートなセットで繰り広げられるクッキングショー。

司会のPちゃん・Cちゃん・Uちゃんが、かつてない料理の冒険へとあなたを誘います。

3人は、舞台裏に潜む謎の存在を楽しませながら、この奇妙なショーを無事乗り切ることができるのか？

...それとも、プレッシャーに押しつぶされ「ポッピン」してしまうのか？

それではスリリングなクッキングショーの幕開けです。Let’ get cooking!

◇Zemyata

アニメーター、監督、そしてあらゆる恐ろしいものを愛する者！

タイを拠点に、インディークリエイターとして「アニメーションミーム(※)」からアニメーション活動を開始。(※)既存の音楽を活用した短いアニメーションMV

その後、主に日本のアーティストとタッグを組んだフル尺MVへと活動の幅を広げる。代表作に、Eve『夜は仄か』MV、Alice Schach and the Magic Orchestra『QUEEN FLY』MVなど。

◇『Gluttomy』（原案・監督・脚本・制作：rapitus）

https://www.youtube.com/watch?v=4zHAu9REWZc

エリート私立高校に特待生として入学した努力家の"アペル"。

新たな学園生活に胸を躍らせる彼を待ち受けていたのは、全く予想外の波乱だった。

アペルに異様な興味を示す、謎めいたピンク髪の双子 "グリスタ"と"グライド"。

優しく明るいオーラとは裏腹に、2人はアペルの生活をじわじわと侵食していく。

静かだった日常が腐敗する前に、アペルは双子の本性を暴くことができるのか？

興味と狂気は紙一重、リンゴの中心にはすでにイモ虫が巣喰っている-

◇rapitus

最近卒業したばかりの2人のリーダーと、そのクリエイティブな仲間たちによって結成されたアニメーション制作集団。小さな独立した実験から始まり、アイデアを試しながら学び、最初の共同プロジェクト『Children Under the Reed Field』（YouTubeで視聴可能）へと発展。それ以来さまざまなスタイルを探求しながら短編コンテンツを制作し、何が効果的かを模索中。

◇『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』（原案・制作：うぐいす工房、監督：森山瑠潮、脚本：松崎悠弥）

https://www.youtube.com/watch?v=ui3QWrnrj_w

人の血をすすり数百年を生きる吸血鬼と、テレビを介し呪いを広げる現代日本の怨霊。

二人の怪異が洋の東西を越えて愛の盟約を結び、やがてその血と恐怖を受け継いだ娘を授かった…

吸血鬼のパパ……ドラキュール！

怨霊のお母様……サヤコ！

そして二人の娘……アリス！

（謎の猫、ダークマターもいる！）

これは、そんなホラーズ一家による

戦戦慄慄、阿鼻叫喚のホームドラマである

◇うぐいす工房

武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団。

クラシカルなカートゥーンスタイルを出発点に、在学中から自主制作を継続。卒業後も、それぞれのメンバーがアニメ、ゲーム、映像の各業界で経験を積みながら、オルタナティブで個性ある作品づくりを行っている。代表作に、『マルコと銀河竜』（カートゥーンアニメ）、NHKみんなのうた『チャンチャンコ～KANREKI60～』（作詞・作曲・うた：ピコ太郎）など。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/