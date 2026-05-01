天草市で子育て支援DXを加速する「あまくさ子育て応援AIコンシェルジュ」を5月1日より本格運用開始。生成AIが24時間365日、市民の「困った」に寄り添うサービスに

株式会社 Channel Corporation

グローバルで23万社超に導入されている顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を展開する株式会社Channel Corporation（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：崔 在鎔、以下「当社」）は、熊本県天草市（以下「天草市」）と連携し、子育てに関する問い合わせに生成AIが自動回答する「あまくさ子育て応援AIコンシェルジュ」の本格運用を2026年5月1日（金）より開始いたします。なお、本取り組みは当社にとって、自治体との連携事例として2例目となります。

サイトURL：https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/default.html

実証事業を経てより「親しみやすく、確実な」支援体制へ

天草市と当社は、令和8年2月26日から3月17日まで、生成AIを活用したAIチャットボットの実証事業を実施いたしました。この期間中、子育てに関する問い合わせに生成AIが自動回答する「あまくさ子育て応援AIコンシェルジュ」多くの市民の皆様にご利用いただき、情報の検索性向上や夜間・休日における対応の有効性が確認されたことから、この度、利便性をさらに高めた形で本格導入する運びとなりました。

「あまくさ子育て応援AIコンシェルジュ」の概要

本サービスは、天草市公式ホームページ上に設置される専用のチャット窓口を通じて、子育てに関する手続きや制度、よくある質問に対し、AIが対話形式で即座に回答を提示するものです。

・ 開始日時： 令和8年5月1日（金）13時

・ 利用場所： 天草市公式ホームページ内（順次、公式LINE等でも周知予定）

・サイトURL：https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/default.html

・ 主な特徴：

本格導入の狙いと今後の展望

- 24時間365日いつでも解決 / 開庁時間外の夜間や休日でも、即時に回答を得られます。- 圧倒的な情報の見つけやすさ / 膨大な行政情報の中から、AIが質問の意図を汲み取り、最適な情報を提示します。- 親しみやすい対話型UI / 従来の検索窓へのキーワード入力ではなく、普段の会話のような自然な文章で質問が可能です。

本事業は、Channel Corporationが展開する顧客理解のための顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を天草市が活用し、子育て支援強化の一環として「あまくさ子育て応援AIコンシェルジュ」を提供・運用するものです。今回の本導入では、実証事業で得られた知見を活かし、市民の皆様が「いつでも市役所とつながっている」と感じられる安心感のあるまちづくりを推進します。

今後は子育て分野にとどまらず、ゴミ、防災、観光など、他の市民サービス分野への展開も視野に入れ、行政サービスの効率化と市民の利便性向上を加速させ、天草市と共に持続可能で豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。

本事業に関する問い合わせ先

行政における連携などにご興味をお持ちの担当者様がいれば以下までご連絡ください。

info-jp@channel.io

顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」とは

「チャネルトーク」は、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載した顧客理解のためのAIエージェントです。EC（小売）・BtoB SaaS、行政などの顧客対応の領域で活用されており、グローバルで23万社超に導入されています。

サービスURL：https://channel.io/ja

Channel Corporation採用情報

株式会社Channel CorporationはAIを使って生産性を高め、限られた時間を人らしい仕事、本質的な顧客課題を解決することに注力する組織にしたいと思っています。そんな状況下にてチャレンジしたい方を積極的に募集しています！

https://channel.io/ja/careers

株式会社 Channel Corporation

「企業と顧客の間のコミュニケーションの問題を解決する」をミッションに掲げ、AIビジネスメッセンジャー「チャネルトーク」を提供しています。現在は、日本（東京）、韓国（ソウル）、アメリカ（ニューヨーク）にオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

会社名：株式会社 Channel Corporation

住所：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 13F

代表取締役CEO：玉川 葉

設立：2016年1月10日

URL：https://channel.io/ja/team