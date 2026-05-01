ホリエモンAI学校個人プランが半額に、「学ぶな、使え！」キャンペーンのお知らせ

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、新キャッチコッピー「学ぶな、使え！」の発表を記念して、ゴールデンウィーク期間限定で、個人向けプランを50%割引にて提供いたします。

本キャンペーンでは、AIスキル習得をより多くの方に提供することを目的に、初期費用および初月会費を通常価格の50%割引でご提供いたします。

公式サイト：https://horiemon.ai/

■キャンペーン概要

対象：個人プラン限定

内容： 入会金162,800円+初月会費16,280円

→50%割引で89,540円(税込)

ご決済時にコードをご入力ください

プロモーションコード：GW202605X

期間：5月10日(日) 23:59 終了

公式サイト：https://horiemon.ai/

■実施背景

動画を見るだけのeラーニングには意味がありません。

ホリエモンAI学校では、講義動画の視聴は最小限に、実際に手を動かして使いこなすことをテーマに、試験、課題提出、１日９時間のワークショップ１日Campなど、様々な取り組みを行なっております。

本キャンペーンは、新キャッチコピー「学ぶな、使え！」を制定するとともに、こうした課題を解消し、より多くの個人がAI活用スキルを実践レベルで身につけられる環境を提供することを目的としています。

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、ビジネス現場で即活用可能なAIスキルの習得に特化した実践型教育プログラムを提供しています。生成AIの基礎から応用、業務効率化、収益化まで一貫して学べるカリキュラムを通じて、即戦力となるAI人材の育成を支援しています。